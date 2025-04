Mann spart zehn Jahre auf Traum-Auto: Eine Stunde nach der Auslieferung geschieht das Unfassbare

Ein Mann (33) aus Japan hatte sich einen Ferrari gekauft, auf den er zehn Jahre lang gespart hatte. © Screenshot/X/@Niatan_2525

Musikproduzent Honkon hatte ganze zehn Jahre lang auf diesen Moment gewartet, in dem er endlich den Schlüssel zu seinem ganz eigenen Ferrari 458 Spider in den Händen halten würde. Ein Jahrzehnt hatte der 33-Jährige Geld zurückgelegt, um am Ende die 43 Millionen Yen (umgerechnet rund 266.200 Euro) zusammengespart zu haben, die für die Luxuskarre notwendig waren.

Mitte April konnte er sich den Ferrari schließlich im Autohaus in Minato abholen und fuhr daraufhin auf die Autobahn. Nur eine Stunde nach der Auslieferung bemerkte Honkon plötzlich weißen Rauch, der aus dem Auto aufstieg.

Der Japaner hielt sofort an und stieg aus, was ihm wohl das Leben rettete. Denn nur wenige Augenblicke später stand der komplette Wagen in Flammen. "Ich hatte große Angst, dass es explodieren würde", erinnert sich der 33-Jährige gegenüber The Sun.

Einsatzkräfte eilten zur Autobahn und konnten den Brand nach etwa 20 Minuten löschen. Das Feuer hatte den Ferrari fast vollständig zerstört.