140-Kilo-Frau nimmt radikal ab: Heute ist sie kaum wiederzuerkennen

Passion Knight wog einst 140 Kilogramm. Heute sieht sie mit 84 Kilos ganz anders aus. Ihr Ziel hat sie aber noch nicht erreicht.

Von Christian Norm

Nottingham (England) - Es war der ultimative Tiefpunkt: Nach einer gescheiterten Beziehung schmiss Passion Knight (27) im November 2024 auch noch ihren Job hin. Ein Blick in den Spiegel gab der Britin aus Nottingham den Rest: 140 Kilogramm hatte sie inzwischen auf den Rippen. Damit stand für Knight fest: Absolut alles musste sich ändern!

Mit 140 Kilogramm wagte sich Passion Knight (27) Anfang des Jahres ins Fitnessstudio.
Mit 140 Kilogramm wagte sich Passion Knight (27) Anfang des Jahres ins Fitnessstudio.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/__.xpash

"Früher holte ich mir einen Big Mac und 20 Nuggets bei McDonald's und ging 30 Minuten später zu Burger King", gestand die 27-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Sie habe damals täglich vermutlich um die 8000 Kalorien in sich hineingeschaufelt. "Jetzt esse ich 1600 Kalorien pro Tag. Wahnsinn, wie viel ich früher gegessen habe", gab sie zu.

2024 ließ Knight ruhig ausklingen. Doch kaum war 2025 angebrochen, ging sie am 4. Januar zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Grund dafür waren nicht nur ihre 140 Kilo, sondern auch Rückenprobleme.

"Mein Selbstvertrauen war so gering. Alles fühlte sich wie ein Kampf an", so Knight. Eine Abnehmspritze kam der Engländerin nicht ins Haus. Stattdessen setzte sie auf den klassischen Weg, um ihr Gewicht zu reduzieren.

Knight verbreitet ihre Abnehmerfolge auch auf TikTok

Nicht mehr wiederzuerkennen: Passion Knight (27) bringt derzeit 84 Kilo auf die Waage, will noch elf weitere loswerden.
Nicht mehr wiederzuerkennen: Passion Knight (27) bringt derzeit 84 Kilo auf die Waage, will noch elf weitere loswerden.  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/saditty.bleu

Knight senkte ihre Kalorienzufuhr drastisch, aß nur noch zwischen 10 und 16 Uhr. Außerdem setzte sie auf Gemüse. "Freunde nannten mich drei Monate lang 'Karottenmädchen'", erzählte sie.

Dank dieser Maßnahmen purzelten die Kilos in den ersten Monaten ziemlich schnell. Schließlich lockerte Knight ihre Ernährungsmaßnahmen. Nun durften auch wieder Kalorienbomben dabei sein - in Maßen.

Dafür erhöhte die Sportskanone ihre Trainingseinheiten im Fitnessstudio. Das Ergebnis: Heute sind von ihren 140 Kilogramm nur noch 84 übrig. Doch ihr Ziel hat Knight damit noch nicht erreicht.

73 Kilogramm will sie am Ende auf die Waage bringen. Dennoch ist die junge Dame bereit für ein Fazit. "Als ich dick war, fühlte ich mich unsichtbar. Die Leute haben mich nicht beachtet", erklärte sie dem US-Magazin.

"Jetzt bin ich selbstbewusst, kontaktfreudig und nutze das, was ich gelernt habe, um anderen zu helfen. Ich möchte nicht, dass sich ein anderes Mädchen so fühlt wie ich letztes Jahr", sagte Knight abschließend.

