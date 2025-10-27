140-Kilo-Frau nimmt radikal ab: Heute ist sie kaum wiederzuerkennen

Nottingham (England) - Es war der ultimative Tiefpunkt: Nach einer gescheiterten Beziehung schmiss Passion Knight (27) im November 2024 auch noch ihren Job hin. Ein Blick in den Spiegel gab der Britin aus Nottingham den Rest: 140 Kilogramm hatte sie inzwischen auf den Rippen. Damit stand für Knight fest: Absolut alles musste sich ändern!

Mit 140 Kilogramm wagte sich Passion Knight (27) Anfang des Jahres ins Fitnessstudio. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/__.xpash

"Früher holte ich mir einen Big Mac und 20 Nuggets bei McDonald's und ging 30 Minuten später zu Burger King", gestand die 27-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Sie habe damals täglich vermutlich um die 8000 Kalorien in sich hineingeschaufelt. "Jetzt esse ich 1600 Kalorien pro Tag. Wahnsinn, wie viel ich früher gegessen habe", gab sie zu.

2024 ließ Knight ruhig ausklingen. Doch kaum war 2025 angebrochen, ging sie am 4. Januar zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Grund dafür waren nicht nur ihre 140 Kilo, sondern auch Rückenprobleme.

"Mein Selbstvertrauen war so gering. Alles fühlte sich wie ein Kampf an", so Knight. Eine Abnehmspritze kam der Engländerin nicht ins Haus. Stattdessen setzte sie auf den klassischen Weg, um ihr Gewicht zu reduzieren.