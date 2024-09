Als Leute sehen, was Autofahrer tut, drehen sie komplett durch

Melbourne (Australien) - Riesenstimmung in einem australischen Vorort von Melbourne: Dort sorgte ein Autofahrer vor wenigen Tagen für einen kuriosen Moment, der inzwischen als Video auf TikTok viral geht.

Was passiert denn hier auf einer Straße in Melbourne - und was genau ist im linken Bild rot umrandet? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jd.effect

In dem Clip sind mehrere Leute zu hören, die vermutlich in einem Restaurant sitzen. Besonders der Mann hinter der Kamera zeigt sich begeistert, kann augenscheinlich nicht glauben, was er da sieht.

Sein Objektiv ist auf einen Autofahrer gerichtet, der tiefenentspannt an einer Kreuzung vor einer roten Ampel steht. Der Mann steckt sich eine Trillerpfeife in den Mund, pfeift und streckt dabei den Arm aus.

Dann passiert es: Unter dem Gegröle des Kameramannes und einiger anderer kommt auf einmal ein Papagei angeflogen. Zielstrebig setzt er sich auf das Dach des Autos.

Daraufhin hält der Mann ihm seine Hand hin, auf die der bunte Vogel sogleich steigt. Vorsichtig hebt der Fahrer das Tier ins Auto, fährt unter dem Gejohle der Leute davon.

Was war da denn los? Yahoo News Australia weiß mehr.