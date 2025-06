Was ein Pfleger während der Narkose mit Patientinnen macht, sorgt für Kopfschütteln

Der Ekel-Pfleger gab inzwischen freiwillig seine Zulassung zurück. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Zwischen Dezember 2017 und Februar 2024 trieb Pfleger Kevin C. sein Unwesen in verschiedenen Kliniken im US-Bundesstaat Virginia.

Nach langer Prüfung kam die örtliche Pflegebehörde am 30. Mai dieses Jahres zum Schluss, dass C. "nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen an mehreren Patientinnen vorgenommen hat". Das Schlimme dabei: alle vier Frauen seien kurz zuvor in Narkose versetzt worden.

Wie PEOPLE berichtete, soll C. seinem ersten Opfer, das wegen einer Knie-OP im Krankenhaus war, heimlich die Brust gestreichelt haben. In einer späteren Befragung rechtfertigte der Pfleger seine Ekel-Attacke damit, dass die Patientin "attraktiv" gewesen sei und seinem Alter entsprochen habe.

Sein zweites Opfer wollte sich eigentlich nur einen Handbruch richten lassen. Einem Ermittler erzählte der Anästhesie-Assistent freimütig, dass er die Frau nach der Vollnarkose auf die Lippen geküsst hätte. Begründung: C. nahm an, dass die Patientin ihn mochte. Ähnlich erging es einem weiteren seiner Opfer.