Was für eine Verwandlung! Obdachloser ist nach Makeover nicht wiederzuerkennen

Philadelphia (Pennsylvania) - Er hilft denen, die es im Leben am schwersten haben: Joshua Santiago hat sich im Jahr 2017 die Aufgabe gesetzt, obdachlosen Menschen in den USA kostenlos die Haare zu schneiden. Seitdem arbeitet der Friseur ehrenamtlich für seine gemeinnützige Organisation "Empowering Cuts". Im November hatte der Mann einen Kunden zu Gast, der seitdem auf TikTok besonders viel Aufmerksamkeit erregt. Denn der Obdachlose ist nach seinem Makeover kaum wiederzuerkennen.

Schließlich ist es so weit. Der Obdachlose präsentiert seinen neuen Look. Und der kann sich sehen lassen!

Santiago frisiert den jungen Mann in seiner Heimatstadt Philadelphia unter freiem Himmel, direkt an einer Straße. Zuerst rasiert der Ehrenamtler die Haare, dann den Bart. Santiago kümmert sich auch um das Gesicht seines Gastes.

In dem kuriosen Video (siehe unten) läuft der mittellose US-Amerikaner mit langen Haaren und ungepflegtem Bart die Straße entlang. Auch seine Kleidung ist ziemlich heruntergekommen.

Nicht wiederzuerkennen: Mit neuem Jogginganzug, kurzen Haaren und getrimmtem Bart wirkt der Obdachlose wie ausgewechselt. © TikTok/Screenshot/empoweringcuts

In seinem hellblauen Trainingsanzug, mit dem gepflegten Bart und den kurzen Haaren sieht der Mann ganz anders aus. Jetzt wirkt er fast ein wenig wie ein Model.

Diese Verwandlung begeistert auch die TikTok-User. Seit dem 20. November hat das Video mehr als 200.000 Klicks erreicht. In Hunderten Kommentaren zeigen sich einige begeistert von dem Makeover, andere wünschen dem Obdachlosen viel Glück

Santiago selbst schreibt neben den Clip: "Man weiß nicht, wie stark jemand ist, bis man sieht, wie er überlebt, wenn er nichts mehr hat." Sein Kunde zieht am Ende des Clips wieder von dannen.

Santiago kämpft nicht nur in seiner Heimatstadt für Menschen in Not. Zeitweise fährt er mit einem Bus quer durch die USA, um noch mehr Obdachlosen zu helfen.