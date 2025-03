Was steckt hier im Mund dieses Mannes fest?

Weil die Hand nicht mehr aus dem Mund zu bekommen war, musste ein Pärchen den Gang ins Krankenhaus antreten. © Screenshot/Instagram/maiduspace

Die Hand seiner Freundin steckte im Mund eines Chinesen fest. Weil sich die beiden selbst aus der misslichen Lage nicht befreien konnten, mussten sie ins Krankenhaus.

Laut chinesischen Medien versuchten sich die beiden am 18. März an der "hand-eating challenge".

Dabei steckt die Freundin die Faust in den Mund ihres Partners. Doch die Hand ließ sich nicht mehr herausziehen. Die Frau beschrieb das Gefühl anschließend so: "Es fühlte sich an, als wäre meine Hand in einem Fleischwolf gefangen."

Als alle eigenen Versuche scheiterten, besuchten sie ein Krankenhaus in der chinesischen Provinz Jilin. Festgehalten wurden die kuriosen Szenen offenbar von einem Freund.

Ein dort anwesender Arzt konnte die beiden nach 20 Minuten voneinander trennen. Doch wie konnte es so weit kommen? Womöglich blockierten Muskelkrämpfe im Mund des Mannes. Das Problem: Je stärker diese sind, umso mehr muss er zubeißen.

Zunächst mussten die Pflegekräfte den Mann mit entspannter Musik beruhigen, um ein Ersticken oder Erbrechen zu verhindern.