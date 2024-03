"Wasser trinke ich überhaupt nicht" - Rentner schwört seit 50 Jahren nur auf Cola

Salvador (Brasilien) - Skurril! Ein 70-jähriger Brasilianer hat nach eigenem Bekunden seit 50 Jahren kein Wasser mehr getrunken. Nun musste Roberto Pedreira ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. Doch selbst dort hält der Sturkopf an seiner kuriosen Ernährungsweise fest.

Weigert sich Wasser zu trinken: Roberto Pedreira (70) mischt sogar seine Medikamente mit Cola. © X/@ijoaovv

Ein Leben ohne Cola Zero? Für Roberto unvorstellbar. Lieber würde der 70-Jährige wohl verdursten ...

Weil der rüstige Rentner aus Brasilien kürzlich an Covid erkrankte, musste er einige Tage im Krankenhaus verbringen. Und damit ihn die Pfleger bloß nicht das falsche Getränk - nämlich Wasser - bringen, hat Roberto ein Schild in seinem Krankenhaus-Zimmer angebracht. "Ich trinke kein Wasser!!!, nur Cola Zero!", steht darauf geschrieben.

Robertos Patenkind João Victor (27) ließ es sich nicht nehmen, die skurrile Angewohnheit des Rentners zu dokumentieren und Bilder auf dem Kurznachrichtendienst X zu teilen.

"Seitdem ich mich erinnern kann, trinkt er nur Softdrinks, manchmal sogar mit Eiscreme", sagte das Patenkind nun zum Nachrichtenportal G1 und versichert, dass die Robertos Angewohnheit keineswegs eine Lüge sei.