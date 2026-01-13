Weder Mann noch Frau: 34-jährige Person erreicht Geschlechtslöschung

Wien (Österreich) - Eine 34-jährige Person aus Wien ist vor Gericht gezogen und hat mit Erfolg erreicht, dass ihr im Personenstandsregister vermerkter Geschlechtseintrag aufgehoben wird.

Die Person hatte den ausdrücklichen Wunsch, keinem der beiden binären Geschlechter zugeordnet zu werden. (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Wie die österreichische Tageszeitung "Presse" berichtet, reichte im März 2021 eine Person, die ursprünglich als "männlich" geführt wurde, beim Standesamt der Stadt Wien einen Antrag ein, um ihren Geschlechtseintrag streichen zu lassen.

Dem Antrag lag eine psychotherapeutische Stellungnahme bei, aus der hervorging, dass die Person "seit früher Kindheit ein nachhaltiges Unbehagen mit wachsendem Leidensdruck im eigenen biologischen Geschlecht erlebt", was den Wunsch bestärkte, keinem der binären Geschlechter zugeordnet zu werden.

Die Verwaltung der Stadt Wien lehnte den Antrag jedoch mehrfach ab, da eine Streichung nur bei Intergeschlechtlichkeit, nicht jedoch bei Transidentität zulässig sei.

Das Verwaltungsgericht Wien gab daraufhin zunächst der Person recht und verfügte die Streichung des Geschlechtseintrags. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hob diese Entscheidung später jedoch wieder auf.