Wegen des Wortes "Monster": Energy-Drink verklagt mehr als 100 japanische Marken, sogar Pokémon!

Unternehmen, Marken, Videogames, Sportvereine: Alles, was an "Monster" erinnert, könnte zu einer Klage des Unternehmens "Monster Beverage" führen. © 123RF/pe3check

"Monster Beverage" ist ein amerikanisches Unternehmen aus Kalifornien, das neben (Extrem-)Sport-Kooperationen auch immer eng mit der Gaming- und Anime-Branche zusammengearbeitet hat. Verständlich, denn viele Gamer und Anime-Fans haben auch eine Vorliebe für koffeinhaltige und süß-fruchtige Energy-Drinks.

Nun stehen jedoch genau diese Kooperationspartner auf der Abschussliste von Monster Energy. Nun ja, nicht alle - nur jene, die das Wort "Monster" im Namen haben. Das berichtete das japanische Gaming- und Anime-Magazin "Automaton-Media".

Bereits in der Vergangenheit hagelte es etliche Klagen in Amerika, 100 davon laufen dort noch. Dazu gekommen sind 134 Beschwerden an japanische Unternehmen oder Marken, weil sie das Wort "Monster" im Titel haben.

Kurioserweise befindet sich darunter auch das weltweit bekannte Franchise "Pokémon". Das Wort ist die Abkürzung für "Pocket Monsters" und spielt auf die Tatsache an, dass die niedlichen Kreaturen in Poké-Bällen gefangen werden und so bequem in Taschen oder Rucksäcke passen.

Bei vielen Fans sorgt das für Unglauben und Gelächter: Pokémon ist sehr viel erfolgreicher und bekannter als das Energy-Drink-Unternehmen, welches übrigens erst ein Jahr nach dem Erscheinen des ersten Pokémon-Spiels 1996 gegründet wurde.