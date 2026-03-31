Wegen Mieterhöhung: Mann sprengt Haus in die Luft und stirbt

Großbritannien - Ein Mann (†53) sprengte sich selbst und sein gemietetes Haus in der englischen Grafschaft Nottinghamshire in die Luft: Der Grund dafür macht fassungslos.

David Howard (†53) kam bei der Hausexplosion ums Leben. © Facebook/Screenshot/Nottinghamshire Police

Wie Daily Mail berichtet, ließ David Howard im April 2025 sein Haus in Worksop explodieren und tötete dabei sich selbst sowie seinen Hund Roxy.

Wie eine Gerichtsverhandlung am Montag offenbarte, hatte der 53-Jährige zuvor ein Mieterhöhungsschreiben seines Vermieters erhalten. Darin wurde mitgeteilt, dass seine Miete von 460 auf 540 Pfund (von 529 auf 621 Euro) steigen würde.

Am selben Tag soll David seinen Freunden gesagt haben, dass er das Haus in die Luft jagen wolle. Laut Berichten war er "sehr aufgebracht" und zudem drogenabhängig, was ihn vom Schlafen abhielt.

Er rief an dem Tag Shanelle, eine Freundin, an und erklärte, er habe die Gasleitungen abgerissen und plane, das Haus zu sprengen.

Auch zwei Freunde, die zu Besuch bei David waren und zu diesem Zeitpunkt einkaufen gingen, wurden von ihm schließlich weggeschickt, als sie zurückkamen. "Geht, ich will nicht, dass noch jemand verletzt wird. Geht bitte einfach", soll er gesagt haben.

Ob jemand von ihnen die Polizei informiert hat, ist nicht bekannt.