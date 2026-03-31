Wegen Mieterhöhung: Mann sprengt Haus in die Luft und stirbt
Großbritannien - Ein Mann (†53) sprengte sich selbst und sein gemietetes Haus in der englischen Grafschaft Nottinghamshire in die Luft: Der Grund dafür macht fassungslos.
Wie Daily Mail berichtet, ließ David Howard im April 2025 sein Haus in Worksop explodieren und tötete dabei sich selbst sowie seinen Hund Roxy.
Wie eine Gerichtsverhandlung am Montag offenbarte, hatte der 53-Jährige zuvor ein Mieterhöhungsschreiben seines Vermieters erhalten. Darin wurde mitgeteilt, dass seine Miete von 460 auf 540 Pfund (von 529 auf 621 Euro) steigen würde.
Am selben Tag soll David seinen Freunden gesagt haben, dass er das Haus in die Luft jagen wolle. Laut Berichten war er "sehr aufgebracht" und zudem drogenabhängig, was ihn vom Schlafen abhielt.
Er rief an dem Tag Shanelle, eine Freundin, an und erklärte, er habe die Gasleitungen abgerissen und plane, das Haus zu sprengen.
Auch zwei Freunde, die zu Besuch bei David waren und zu diesem Zeitpunkt einkaufen gingen, wurden von ihm schließlich weggeschickt, als sie zurückkamen. "Geht, ich will nicht, dass noch jemand verletzt wird. Geht bitte einfach", soll er gesagt haben.
Ob jemand von ihnen die Polizei informiert hat, ist nicht bekannt.
David war beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch bei Bewusstsein
Gegen 19.39 Uhr eilten schließlich Rettungskräfte zu dem Haus von David, das vollständig eingestürzt war.
Der 53-Jährige war beim Eintreffen der Einsatzkräfte zwar noch bei Bewusstsein, rang jedoch nach Luft, da er unter vielen Trümmern eingeklemmt und schwer zu erreichen war. Gegen 21.58 Uhr wurde er schließlich für tot erklärt.
Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass David die Explosion zwar vorsätzlich herbeigeführt, die Gefährlichkeit der Situation jedoch nicht erkannt und nicht beabsichtigt habe, sich das Leben zu nehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Nottinghamshire Police, Facebook/Screenshot/Our Bassetlaw