Wegen Streik-Chaos: Champions-League-Sieger tritt kuriose Reise an

Wetzlar/Albacete (Spanien) - Was für eine Odyssee! Das dürften sich alle Verantwortlichen des RSV Lahn-Dill, einem international renommierten Rollstuhlbasketball-Team aus dem mittelhessischen Wetzlar, nach dieser kuriosen Reise gedacht haben. Ursächlich hierfür waren gleich zwei gewaltige Stolpersteine.

Letztlich schafften es die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill doch noch pünktlich zum Viertelfinal-Austragungsort im spanischen Albacete. © Facebook-Story/RSV Lahn-Dill

Am Wochenende steigt im spanischen Albacete das Viertelfinale im sogenannten Champions Cup, der Champions League im Rollstuhlbasketball. In weiser Voraussicht cancelte man bereits die zuvor gebuchten Lufthansa-Flüge, da sich der derzeitige Streik der Airline bereits im Voraus angedeutet hatte.

Somit sollte vom Flughafen Rhein-Main aus ein Flug der Iberia in Richtung Madrid am Donnerstagvormittag starten. Aber auch aus dieser Alternative wurde aufgrund des Sicherheitskräfte-Streiks nichts.

Zudem scheiterte auch die als letzter Ersatz angedachte Bahnreise kurzfristig. Dafür sorgte der plötzlich ausgerufene, erneute Arbeitskampf der Lokführergesellschaft GDL und stellte den frischgebackenen Deutschen Pokalsieger schließlich vor eine ernsthafte Herausforderung.

An sportlichem Kampfgeist mangelte es dem Verein aber auch in dieser kniffligen Situation nicht. Kurzerhand sattelte man die Pferde - oder in dem Fall die Reisebusse - und machte sich auf den Weg, die rund 2000 Kilometer weite Strecke noch im Laufe des gestrigen Donnerstags hinter sich zu bringen.

Rund 20 Stunden später war inklusive etlicher Raststätten-Pausen sowie Stau und sonstiger Hindernisse der spanische Südwesten erreicht.