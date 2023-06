28.06.2023 16:36 1.798 Weil keiner warten will: Mann fliegt allein im Flugzeug

Aufgrund einer sehr langen Verspätung saß am Ende nur eine einzige Person in einer Airline. Diese teilte ihre Erfahrungen an Bord auf TikTok mit der Außenwelt.

Von Simon Schwenk

Oklahoma City (USA) - Auf diesen Geisterflug fährt die Netzgemeinde total ab! Weil ein Flieger eine lange Verspätung hatte, saß am Ende nur eine einzige Person in der Airline. Dieser Passagier wollte es sich nicht nehmen lassen, seine Erfahrungen an Bord ausführlich mit der Außenwelt zu teilen. Phil Stringer war der einzige Passagier an Bord von einem American-Airline-Flieger. © Bildmontage: TikTok Screenshot phil.stringer Rappelvolle Flugzeuge und dicke Luft an Bord dürften kaum einen Passagier entzücken. Wie es auch anders gehen kann, zeigt nun ein Fall aus den USA. Nach Informationen der "New York Post" befand sich auf einem Flug der American Airline von Oklahoma CIty nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina mit Phil Stringer nur eine einzige Person im Flieger. Grund für den kuriosen Geisterflug soll eine 18-stündige Verspätung der Maschine gewesen sein. Stringer war der einzige Passagier, dem auch nach einer gefühlten Ewigkeit nicht die Lust am Flug genommen werden konnte. Dass der "Ein-Mann-Flieger" auch einen Sinn für Humor besitzt, bewies er, indem er seinen Followern auf TikTok erzählte, er habe einfach alle Tickets für den Flug erworben. Apropos Follower: Die waren von der bizarren Aktion hellauf begeistert. Der Clip ging im Netz viral, wurde in der Zwischenzeit mehr als 42 Millionen Mal angesehen und tausendfach kommentiert.

