Mädchen schneidet sich selbst die Haare ab: Antwort seines Vaters berührt so viele
Kalifornien (USA) - Wenn es abends verdächtig still im Kinderzimmer ist, werden viele Eltern erst recht hellhörig. So auch Amanda (32) und Patrick Hawkins (36) aus Kalifornien. Die Hoffnung, dass ihre acht (!) Kinder schlafen würden, wurde jäh zunichtegemacht, als sie feststellten, dass ihre Tochter Juniper (3) andere Pläne hatte.
Zum Entsetzen ihrer Eltern hatte die Kleine "Friseurin" an sich selbst gespielt. In einem kuriosen Video vom vergangenen Wochenende ist die Misere zu sehen.
Wild und natürlich vollkommen ungleichmäßig hat sich die Dreijährige die Haare abgeschnitten. Während Juniper vorne einen halben Pony trägt, sieht es hinten wie Kraut und Rüben aus. In zahlreichen Stufen sind die Haare ab.
Dass in diesem Moment nicht mehr ans Schlafen zu denken ist, versteht sich von selbst. Umringt von ihren zahlreichen Geschwistern, macht Juniper ein sehr bedröppeltes Gesicht, während ihr Papa den "Schaden" begutachtet.
Im Hintergrund fallen schließlich die ersten unqualifizierten Kommentare. So schlägt eine von Junipers Schwestern vor, dass sie in Zukunft eine Perücke tragen könne. Die Antwort ihres Vaters fällt ungleich herzlicher aus: "Sie sieht immer noch wunderschön aus", erklärt er, während er seine Hobby-Friseurin auf den Arm nimmt.
Das kommt auf TikTok sehr gut an.
Auf virales TikTok-Video folgt Clip mit "Frisur-Update"
Auf 3,8 Millionen Klicks kommen mehr als 325.000 Likes. In der Kommentarspalte erhält der stolze Vater zusätzliches Lob für seine liebevolle Reaktion.
In dasselbe Horn stößt seine Frau. In einem Interview mit Newsweek sagte sie diese Woche nämlich: "Ich war froh, wenn auch nicht überrascht, wie verständnisvoll mein Mann mit ihr umging. Er ist immer so lieb zu unseren Töchtern und reagiert ganz natürlich so gut, wenn etwas passiert."
Auch für Juniper hat sich inzwischen eine praktische Lösung gefunden.
Sie trägt jetzt - wie häufig nach einem solchen "Unfall" - eine klassische "Prinz-Eisenherz-Frisur". Das dürfte allerdings nur eine Übergangslösung bleiben, bis die Haare wieder länger sind.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/hollymellissamae