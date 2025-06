Mann will Umstyling vom Friseur: Danach ist er nicht mehr wiederzuerkennen

Haare wie Bart sind lang und ungepflegt. Da kann Thai Nguyen (25) natürlich helfen. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

In dem kuriosen Video erzählt der Kunde frei heraus, dass er in wenigen Monaten Vater eines Sohnes wird. Ganz offensichtlich will er dem Kind nicht den Look bieten, den er gerade noch pflegt.

"Ich bin begeistert. Ich bin so glücklich", lässt er Nguyen mit Blick auf sein erstes Baby wissen. Diese gute Laune ist ansteckend - auch der Friseur lächelt sofort mit.

Doch dann gesteht sein Gast, dass er auch ein wenig Bammel hat. Vielleicht hilft da ja das Make-over weiter. "Ich bin müde von langem Haar. Ehrlich, es ist lang, aber es ist nicht nice", erklärt der baldige Papa.

Was genau er will? Das überlässt der US-Amerikaner dem Experten. Nur eines ist sicher: Die langen Haare müssen weg!