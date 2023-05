Nach Operation: Frau serviert sich und ihrem Freund ihr Knie zum Essen

Paula Gonu (30) sorgt derzeit für äußerst kuriose Schlagzeilen. © Instagram/Screenshot/paulagonu

In einer Folge des "Club 113"-Podcasts sprach die Social-Media-Persönlichkeit, die auf Instagram bereits mehr als zwei Millionen Follower zusammen hat, über ihre Knieoperation im November 2022. Kurz darauf klappten den Moderatoren die Kinnladen nach unten.

So erzählte die junge Frau, dass der Arzt ihr während des gesamten Eingriffs genaustens erklärt habe, was gerade passiert und was seine nächsten Schritte sein werden. Paula schien dabei so interessiert gewirkt zu haben, dass er sie kurzerhand fragte, ob sie ihren Meniskus (ein Stück Knorpel zwischen dem Ober- und Unterschenkel) nach der OP gern behalten würde.

Paula reagierte begeistert. Doch nicht etwa, weil sie das Stück Knie selbst entsorgen oder vielleicht sogar konservieren wollte. Stattdessen verkündete sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht, dass sie schon immer einmal einen Teil ihres eigenen Körpers essen wollte!