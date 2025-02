Zettel hängt im Hausflur: Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten

USA - Ein Nachtschichtarbeiter appellierte eigentlich nur an seine Nachbarn für ein wenig mehr Ruhe, doch mit dieser Antwort hat er wahrscheinlich nicht gerechnet.

Den ersten Zettel konnte sie gar nicht verstehen, denn Kinder hatte sie in dem Haus noch nie rennen gehört. Zudem finde sie, dass 8 oder 9 Uhr "eine vollkommen vernünftige Zeit für Menschen" sei, die sich zu Hause nun mal bewegen.

Am nächsten Tag dann die Überraschung. Eine weitere Notiz wurde geschrieben: "Problem gelöst". Dazu verpackt einige Ohrstöpsel.

Darauf stand: "An alle, die rennen oder Kinder rennen lassen um 8 oder 9 Uhr morgens, manchmal auch früher, BITTE HÖRT AUF! Es kommt von oben und ist höllisch laut. Einige Leute hier arbeiten Nachtschicht, vielen Dank."

Ob der Nachtschichtarbeiter die Ohrstöpsel dankend annahm, ist nicht bekannt. © Screenshot/Reddit/opesosorry

Am dritten Tag des Zettel-Dialogs wurden beide wieder entfernt, so die 35-Jährige.

Obwohl es in dem Mehrfamilienhaus selten Drama gibt, ist sie von den Botschaften nicht wirklich überrascht, denn die "passive Aggression ist das, was diese Stadt am besten kann", schrieb sie zu ihrem Beitrag bei Reddit.

Gegenüber "Newsweek" wird sie konkreter: "Im Mittleren Westen sind die Menschen dafür bekannt, 'nett' zu sein, aber es ist oft eine Art passiv-aggressives Verhalten. Die meisten Menschen in meiner Gegend sind extrem konfrontationsscheu und diese Notiz ist ein Paradebeispiel für passiv-aggressives Verhalten."

Die sich beschwerende Person hätte ihrer Meinung nach einfach einen Zettel unter der Tür durchschieben können, aber er oder sie entschied sich lieber für eine Notiz, die für jeden sichtbar war.