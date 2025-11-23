Zuschauer wollen Raketenstart beobachten: Dann verdeckt ihnen ein Gigant die Sicht

Cape Canaveral (USA) - Bei einem Raketenstart im US-Bundesstaat Florida gab es für die Zuschauer plötzlich ein Problem, was so sicher keiner erwartet hatte.

Beim Start einer Trägerrakete in Florida gab es für die Schaulustigen eine ärgerliche Überraschung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/iim_flyin

Die Aufregung war riesig, als sich Schaulustige am 13. November in Cape Canaveral eingefunden hatten, um den Start einer Rakete des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens "Blue Origin" mitzuerleben.

Sicherlich waren viele von ihnen von weit her angereist, um das einzigartige Schauspiel beobachten zu können. So auch ein Pärchen aus Zürich, das fürs Hobby, das sogenannte "Planespotting", gern in der Welt unterwegs ist.

Für ihre Instagram-Seite "iim_flyin" hielten sie auch an jenem Novembertag die Kamera gen Himmel, auch wenn dieses Geschoss weitaus größer war als jedes Flugzeug.

Zunächst schien auch alles für eine perfekte Aufnahme zu stimmen: wolkenloser Himmel, kein Regen und unverbaute Sicht. Letzteres sollte sich aber Sekunden nach dem Abheben der "New-Glenn"-Trägerrakete akut ändern.

Auf einem Video der Schweizer sieht man, wie sich plötzlich etwas Gigantisches zwischen sie und den spektakulären "Blue Origin"-Start schiebt: Ausgerechnet ein riesiges Kreuzfahrtschiff fuhr in jenem Moment an den Schaulustigen vorbei und verdeckte dadurch komplett den Grund, warum sich die Zuschauer eingefunden hatten.