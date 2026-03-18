Älteste siamesische Zwillinge der Welt: Dieses Geheimnis behielt einer von ihnen jahrzehntelang für sich
Pennsylvania (USA) - Lori und George Schappell galten als die ältesten siamesischen Zwillinge der Welt. Obwohl sie sich durch ihre Fehlentwicklung so extrem nah waren, konnte einer von ihnen ein Geheimnis über vierzig Jahre für sich behalten.
Lori und George kamen 1961 in Pennsylvania auf die Welt. Ihre Schädel und die linke Stirnhälfte waren miteinander verwachsen. Sie teilten sich nicht nur lebenswichtige Blutgefäße, sondern auch 30 Prozent ihres Gehirns.
George, der bei seiner Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet worden war und ursprünglich Dori hieß, outete sich erst im Jahr 2007.
"Es war so schwer, aber ich wurde älter und wollte einfach nicht länger eine Lüge leben", erklärte George vier Jahre später in einem "The Sun"-Interview.
Obwohl sein Outing vor allem für seine Schwester anfangs ein großer Schock gewesen war, stand sie immer hinter seiner Wahl. "Es war eine große Entscheidung, aber wir haben in unserem Leben schon so viel durchgestanden und sind zusammen ein so starkes Team", sagte sie damals. "Nichts kann das zerstören."
George hätte es schon früh "geliebt, mit Zügen zu spielen" und Mädchenkleidung "schrecklich" gefunden. "Ich wusste schon sehr früh, dass ich eigentlich ein Junge sein sollte." Der Zwilling wurde mit "Spina bifida" geboren, wobei sich das Rückenmark nicht richtig entwickelt.
Aufgrund der Erkrankung saß der Zwilling in einem Rollstuhl, der von Lori durch die Gegend geschoben wurde.
Siamesische Zwillinge trotzen allen medizinischen Prognosen
Nach ihrer Geburt glaubten die Ärzte nicht, dass die beiden länger als ein Jahr überleben würden. Doch das Zwillingspaar überraschte alle und lebte bis ins hohe Alter von 62 Jahren. Damit hielten sie von 2022 bis zu ihrem Tod den Guinness-Weltrekord für die ältesten lebenden siamesischen Zwillinge.
Trotz ihrer Einschränkungen lebten die Geschwister ein normales Leben. Mit 21 zogen sie aus und lebten in einer Zweizimmerwohnung. Dort schliefen sie abwechseln in den Zimmern des jeweils anderen.
Lori, die zwischendurch mehrere Partner hatte und sogar verlobt war, wurde erfolgreiche Bowling-Spielerin, George machte sich als Country-Sänger einen Namen. "Nichts hält uns davon ab, das zu tun, was wir wollen."
Auch zu einer möglichen Operation, bei der sie von Ärzten getrennt werden sollten, hatte die Zwillinge eine deutliche Meinung: "Auf keinen Fall. Meine Devise ist: Warum etwas reparieren, das nicht kaputt ist?", sagte George 2002 gegenüber der "Los Angeles Times". Und Lori ergänzte: "Ich denke, man greift in Gottes Werk ein."
Vor zwei Jahren starben beide am 7. April 2024 nach einem erfüllten Leben.
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