24-Jähriger findet einfach keinen Job: Noch schlimmer als Absagen findet er ...
Essex (Großbritannien) - Dass er in seinem jungen Alter einfach keinen Job findet, nagt an Rhys O'Flynn (24). Der Brite hat bereits Hunderte Bewerbungen verfasst und befindet sich nun seit einigen Jahren auf Arbeitsuche. "Ich muss einfach weitermachen und darf die Hoffnung nicht aufgeben – aber leicht ist das definitiv nicht", sagte Rhys gegenüber Mirror.
Als er im Alter zwischen 16 und 19 Jahren war, arbeitete der junge Mann in einem Lager. "Doch dann wurde ich entlassen, weil die Arbeit ausging", erzählt der Jobsuchende vom Karriere-Bruch. Einige Gelegenheitsjobs hatte er seitdem. Diese dauerten meistens jedoch nur ein paar Wochen.
Ohne feste Anstellung ist er gezwungen, von seinen Ersparnissen zu leben, die weitgehend aus seiner ersten Job-Anstellung herrühren. Er wohnt deshalb noch bei seiner Mutter.
"Manchmal bekomme ich zwar eine Absage, was an sich schon entmutigend ist; aber überhaupt keine Antwort zu erhalten, ist noch schlimmer", belastet ihn die Situation.
"Man hat wirklich das Gefühl, ins Hintertreffen geraten und nicht gut genug zu sein", schildert er, wie es sich anfühlt, anderen jungen Leuten dabei zusehen zu müssen, wie diese in den Urlaub fahren oder Karriere machen.
"Natürlich versucht man, sich nicht mit anderen zu vergleichen, aber es passiert einfach so leicht", berichtet der 24-Jährige ganz ehrlich aus seinem Leben.
Seinen Lebenslauf hat Rhys schon mehrfach überarbeitet
"Ich habe meinen Lebenslauf bereits viermal überarbeitet, und trotzdem bezeichnen einen die Leute weiterhin als faul. Es ist ja nicht so, als würde ich mich nicht bemühen", will sich Rhys O'Flynn nicht als Drückeberger abstempeln lassen.
Der Mittzwanziger stellt sich der schwierigen Situation, indem er nach dem Aufstehen erst mal eine Stunde spazieren, Laufen oder ins Fitnessstudio geht.
NEETs (Not in Employment, Education or Training) werden die Personen in Großbritannien genannt, die weder Ausbildung noch Arbeit haben.
Dass ihre Zahl zuletzt weiter wuchs, bezeichnete Ex-Gesundheitsminister Alan Milburn (68, Labour) als "systemisches Gesamtversagen".
Titelfoto: Bildmontage: TikTok Screenshot oflynnvlogs