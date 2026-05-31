24-Jähriger findet einfach keinen Job: Noch schlimmer als Absagen findet er ...

Essex (Großbritannien) - Dass er in seinem jungen Alter einfach keinen Job findet, nagt an Rhys O'Flynn (24). Der Brite hat bereits Hunderte Bewerbungen verfasst und befindet sich nun seit einigen Jahren auf Arbeitsuche. "Ich muss einfach weitermachen und darf die Hoffnung nicht aufgeben – aber leicht ist das definitiv nicht", sagte Rhys gegenüber Mirror .

Rhys O'Flynn (24) muss von seinen Ersparnissen leben, weil er keine feste Anstellung findet. © Bildmontage: TikTok Screenshot oflynnvlogs

Als er im Alter zwischen 16 und 19 Jahren war, arbeitete der junge Mann in einem Lager. "Doch dann wurde ich entlassen, weil die Arbeit ausging", erzählt der Jobsuchende vom Karriere-Bruch. Einige Gelegenheitsjobs hatte er seitdem. Diese dauerten meistens jedoch nur ein paar Wochen.

Ohne feste Anstellung ist er gezwungen, von seinen Ersparnissen zu leben, die weitgehend aus seiner ersten Job-Anstellung herrühren. Er wohnt deshalb noch bei seiner Mutter.

"Manchmal bekomme ich zwar eine Absage, was an sich schon entmutigend ist; aber überhaupt keine Antwort zu erhalten, ist noch schlimmer", belastet ihn die Situation.

"Man hat wirklich das Gefühl, ins Hintertreffen geraten und nicht gut genug zu sein", schildert er, wie es sich anfühlt, anderen jungen Leuten dabei zusehen zu müssen, wie diese in den Urlaub fahren oder Karriere machen.

"Natürlich versucht man, sich nicht mit anderen zu vergleichen, aber es passiert einfach so leicht", berichtet der 24-Jährige ganz ehrlich aus seinem Leben.