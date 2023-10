Schwangere kommt völlig besoffen in den Kreißsaal, dann will sie auch noch Rauchen

Was ging nur in dieser Frau vor sich?

Auf der Station fühlten sich alle von der Säuferin belästigt. Doch was wird nun aus ihrem Baby? (Symbolbild) © 123RF/nataliaderiabina

Schlimmer noch: Die Suffmuttter war so blau - sie wusste noch nicht mal, wie oft sie schon schwanger war. "Zuerst sagte sie, dass sie drei Kinder hätte und dies das vierte sein würde. Am Ende stellte sich heraus, dass sie ein Kind hatte, und dieses war das zweite", so der Zeuge. Als man sie in den Kreißsaal brachte, sei die 27-Jährige eingeschlafen.

Wie sie das Kind auf die Welt brachte, ist nicht bekannt. Später beschwerten sich jedoch andere Patientinnen über die Frau. Sie sei die ganze Zeit "rumgerannt" und habe "ständig geraucht", sagten sie.

Als das Personal ihr die Zigaretten abnahm, sei sie völlig ausgetickt, berichtet eine frisch gebackene Mutter, die mit der Säuferin auf derselben Station liegen musste. "Sie war empört, und schrie, sie müsse hier sterben, weil sie keine Zigaretten habe", erinnert sich die Zimmernachbarin.

"Wie kann das sein? Was ist eigentlich bei ihr zu Hause los? Und wie kann man sich nur so asozial in der 40. Schwangerschaftswoche verhalten?", fragt sich die ratlose Zeugin.

Nun liegt der Fall bei den Behörden.