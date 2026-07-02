Frau fragt Oma nach ihrer glücklichsten Erinnerung: Die Antwort geht direkt viral
USA - Sie treffen sich gerne mal für ein Dreiergespräch - und lassen dabei zumindest teilweise die Kamera mitlaufen. Aus diesem Grund konnten Großmutter Ruth H. Kenler (90), Tochter Deborah (60) und ihre Enkeltochter Samantha aus den USA in diesem Monat einen viralen Hit auf TikTok landen. Auslöser war die Frage an Oma Ruth, welche ihre glücklichste Erinnerung sei - und natürlich ihre Antwort.
Treffpunkt Bett: Dort machten es sich die drei Generationen gemütlich, um schon bald ans Eingemachte zu gehen. In dem viralen Video weiß die Älteste der drei sofort, welche Zeit in ihrem Leben sie am glücklichsten gemacht hat: die hektischste Phase!
"Mein Mann steckte noch in der medizinischen Ausbildung, und ich kümmerte mich um drei Kinder unterschiedlichen Alters. Wir hatten nur sehr wenige finanzielle Mittel, und jeder Aspekt meines Lebens war sehr, sehr schwierig - aber es war so erfüllt und so glücklich", erklärt die 90-Jährige ihrer Tochter und ihrer Enkelin.
Deborah und Samantha sind beruflich beide Therapeutinnen und Beziehungsexpertinnen. Daher waren sie von dieser Antwort weniger überrascht als manch ein TikToker.
Mehr als 680.000 Klicks hat die für viele User überraschende Antwort erhalten. In einem Interview mit Newsweek ging Deborah, die mittlere Generation, nach diesem Erfolg noch ein wenig in die Tiefe.
Virales TikTok-Video zeigt überraschende Antwort
"Nicht der Inhalt ihrer Antwort hat mich überrascht", erklärte sie. "Sondern wie deutlich ich mich noch Jahrzehnte später an dieses Gefühl erinnere", fügte die US-Amerikanerin gegenüber dem News-Magazin hinzu.
Denn auch für Deborah war diese Lebensphase - ebenfalls mit drei Kindern - ebenso erfüllend. "Das sind die besten Jahre. Du bist übermüdet und völlig erschöpft. Aber du wirst später zurückblicken und erkennen, wie reichhaltig und voller Liebe diese Zeit deines Lebens war", sagte sie. Glück sei ohnehin nie ein Dauerzustand.
"Niemand von uns kommt unbeschadet durchs Leben, und das ist kein Scheitern", begründete Deborah und ergänzte: "So ist das eben, wenn man ein Mensch ist. Die Antwort meiner Mutter hat mich daran erinnert, dass einige unserer reichsten und bedeutungsvollsten Glücksmomente inmitten der schwersten Lebensphasen liegen - nicht erst danach."
Trotz allem gibt die frischgebackene 60-Jährige in dem viralen TikTok-Video zu, dass sie durchaus noch Hoffnung hat, dass ein noch besserer Lebensabschnitt womöglich noch kommen könnte.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/debkrevalincounseling