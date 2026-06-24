24.06.2026 19:27 Frau weiß nicht, wer ihr Vater ist: Was sie dann tut, stellt ihr Leben auf den Kopf

Sie hatte nur dieses eine Foto: Sonst wusste Kenzie Winfield praktisch nichts über den Mann, der ihr zusammen mit ihrer Mutter das Leben geschenkt hatte.

Von Christian Norm

Utah (USA) - Sie hatte nur dieses eine grobkörnige Foto: Sonst wusste Kenzie Winfield aus Utah praktisch nichts über den Mann, der ihr zusammen mit ihrer Mutter das Leben geschenkt hatte. Die Frage, wo er war und ob sie ihn eines Tages kennenlernen würde, beschäftigte Winfield auch noch, als sie glücklich verheiratet war. Schließlich bereitete ihr Mann dem "Drama" ein Ende, als er eine spontane Idee hatte: ein DNA-Test.

Kenzie Winfield wusste jahrzehntelang nicht, wer ihr Vater ist. © Facebook/Screenshot/Kenzie Winfield "Ich kannte seinen Vornamen, aber nicht seinen Nachnamen. Außerdem wusste ich, dass ich einen älteren Halbbruder hatte - mehr aber auch nicht", erzählte Winfield jetzt in einem Gespräch mit Newsweek. Der DNA-Test, den ihr Mann gebucht hatte, stellte das Leben der jungen Frau schließlich auf den Kopf: "Ich habe gemischte ethnische Wurzeln und fühlte mich meiner schwarzen Herkunft nie wirklich verbunden. Der Test zeigte mir Verbindungen bis zu dem Ort in Westafrika auf, an dem meine Vorfahren lebten, bevor sie als Sklaven in die USA verschleppt wurden." Doch die DNA-Datenbank offenbarte noch weit mehr: eine fünfzigprozentige Übereinstimmung, die sowohl auf ihren Halbbruder als auch auf ihren Vater hindeutete. Leben Dreijähriger nimmt Mutter in die Pflicht: Was er zu sagen hat, bricht ihr das Herz "Ich sah den Namen und das Alter und wusste sofort, dass es mein Vater sein musste", erklärte Winfield dem US-Magazin. Schließlich stellte sie Kontakt zu dem Mann her.

Vater und Tochter sind heilfroh, sich wiederzuhaben