Behörden-Pfusch: Familie sucht verschwundenen Mann drei Jahre lang - Dann erfahren sie die Wahrheit

Drei Jahre lang dachte seine Familie, dass er tot sei. Dann traf sie der Schlag. (Symbolbild) © 123rf/anzee

2021 wurde ein toter Mann in einem heruntergekommenen Hotel in San Francisco gefunden, damals identifizierten die Gerichtsmediziner den Verstorbenen als James Robinson.

Auf Wunsch der Familie wurde der Tote eingeäschert, die Urne an die Hinterbliebenen übergeben, berichtet der Sender NBC Bay Area. Von ihnen wurde die Urne, wie in vielen amerikanischen Familien üblich, auf einem Altar im eigenen Haus aufbewahrt. Drei Jahre lang schloss Familie Robinson den - vermeintlich - toten James in ihre Gebete ein.

Dann der Schock: Ein Freund sah den lebendigen James im berüchtigten Tenderloin District von San Francisco, einem Hotspot der Drogen-Szene. Kylie Robinson machte sich sofort auf die Suche nach ihrem Vater und spürte ihn schließlich auf.

Was folgte, war der obligatorische DNA-Test, berichtet Newsweek. Der Tote, von dem Familie Robinson all die Jahre dachte, dass es der geliebte Sohn/ Bruder/ Vater sei, war in Wirklichkeit ein Mann namens Jacob Bruce Chrisinger.