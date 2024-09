Frau lässt Vater beerdigen: Drei Jahre später bekommt sie plötzlich einen Anruf, der alles verändert

Bay Area (USA) - Drei Jahre lang lebte Kylie Robinson in dem Glauben, dass ihr geliebter Vater nicht mehr unter ihnen weilte. Nach der Einäscherung versuchte sie sich an ein Leben ohne ihn zu gewöhnen. Was sie nicht ahnte: Der Totgeglaubte war am Leben und ganz in der Nähe.

Vater James wurde drei Jahre nach seinem angeblichen Tod auf der Straße entdeckt. © Screenshot/gofundme.com/f/support-kylie-in-giving-her-dad-a-second-chance

Am 9. Mai 2021 erhielt Kylie die schreckliche Nachricht, dass ihr Vater James an einer Überdosis in einem Hotel in Tenderloin gestorben sei. Gerichtsmediziner hatten sie informiert, nachdem sie den Toten identifiziert hatten.

Kylie konnte nur mit Mühe und mithilfe einer Spendenseite die 4000 Dollar (umgerechnet rund 3600 Euro) aufbringen, die für seine Einäscherung notwendig waren. Seine Asche verstreute die trauernde Tochter dann teilweise auf Hawaii und ließ sie in einem Schmuckstück verewigen. Auch ein Tattoo, was sie sich stechen ließ, sollte ihren Vater für immer in Erinnerung halten.

"Er war der einzige Elternteil, der sich um mich gekümmert hat. Der einzige, dem ich vertraute", erklärt Kylie laut Daily Mail.

Im Juli dieses Jahres sollte sich aber alles ändern. Ein Freund der Familie war zu Besuch in San Francisco und lief plötzlich dem totgeglaubten Mann über den Weg. Sofort rief er seine Mutter an und holte James ans Telefon: "Oh mein Gott, Jimbo, deine Familie denkt, du bist tot", erklärte sie ihm beim Gespräch aufgeregt.