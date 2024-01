Familienvater (†48) verliert im Krankenhaus nach harmloser Schnittverletzung sein Leben!

Winsen (Luhe) - Ein schreckliches Drama ereignete sich in Winsen ( Niedersachsen ). Kurz vor Weihnachten musste der vierfache Familienvater Frank (†48) wegen einer schwereren, aber nicht lebensbedrohlichen Schnittverletzung an der Hand ins Krankenhaus. Diese wurde ihm zum Verhängnis.

Kurz vor Weihnachten brach die Katastrophe über die Familie herein. Frank (†48) hinterließ Celine (16), Angelina (9), Ben (8), Lea (4) sowie seine Frau Stefanie (34). © Screenshot/GoFundMe

Am 20. Dezember 2023 brachte Stefanie (34) ihren Ehemann Frank (48) in die Notaufnahme. Dieser habe sich RTL zufolge beim Arbeiten an der Kreissäge eine Schnittverletzung zugezogen, die einfach nicht aufhören wollte, zu bluten.

Bei der Datenaufnahme wurde abgefragt, ob der 48-Jährige irgendwelche Allergien habe, die es zu beachten gebe.

Tatsächlich sei Frank auf Penicillin und Amoxicillin allergisch, beides Antibiotika, was das Paar auch angegeben habe.

Kurz darauf sei dem Verletzten eine Infusion gegeben worden, um eine Infektion zu verhindern. Dann wurde es plötzlich dramatisch.

Wie die Schwägerin des Verstorbenen, Jacqueline, auf einer GoFundMe-Seite für die Familie des Verstorbenen berichtete, bekam der Allergiker schlagartig keine Luft mehr und geriet in Panik!