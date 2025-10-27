Tot im OP-Saal: Patricia (†32) stirbt bei Beauty-Eingriff

Was als kleiner Beauty-Eingriff begann, endete in einer Tragödie. Die 32-jährige Patricia Sucacahua Valencia starb noch im OP-Saal.

Von Clemens Grosz

Arequipa (Peru) - Was als kleiner Beauty-Eingriff begann, endete in einer Tragödie. Die 32-jährige Patricia Sucacahua Valencia starb noch im OP-Saal. Der verantwortliche Arzt ist untergetaucht.

Patricia Sucacahua Valencia kam bei einem Beauty-Eingriff ums Leben. © Montage: Facebook/Patti Valencia Schlimmer Vorfall im Hospital Municipal von Arequipa (Peru). Patricia Sucacahua Valencia (†32) wollte sich Fett absaugen lassen, doch während der Operation kam es zu Komplikationen, berichtet "The Sun". Die junge Mutter erlitt einen anaphylaktischen Schock, eine gefährliche Immunreaktion. Patricia wurde noch mit dem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Die Obduktion ergab: Patricia starb an einem Lungen- und Hirnödem.

Schwere Vorwürfe gegen Arzt