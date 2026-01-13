Mädchen wird von Mitschülern niedergemacht: Tipps ihres Vaters berühren so viele Herzen
Basingstoke (England) - Wie kann so etwas sein? Die kleine Serena aus Basingstoke in England wird mit ihren gerade mal sechs Jahren bereits kräftig von anderen Kindern niedergemacht. Selbst im Kindergarten soll es erste schwere Vorfälle gegeben haben - so schwere, dass sich die Kleine zeitweise vor ihrem eigenen Spiegelbild gefürchtet hat!
In einem Interview mit Newsweek berichtete ihr Vater diese Woche von den bedrückenden Vorfällen. So sagte David Davies (62): "Sie hat schon früh Anfeindungen erlebt (...). Im Kindergarten warf ein anderes Kind ein Spielzeug nach ihr, weil sie 'schielte'."
Dass Serena mit ihren englischen und philippinischen Wurzeln anders als die anderen Kinder aussieht, kam erschwerend hinzu, machte sie zusätzlich zur Außenseiterin.
Dennoch konnte ihr vergleichsweise alter Vater auch Positives berichten. Der 62-Jährige hat seine Tochter in den vergangenen Wochen und Monaten nämlich mit seinen Tipps und Tricks wieder aufgebaut.
Wie er das gemacht hat, ist unter anderem in einem viralen TikTok-Video zu sehen, das kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlicht wurde. Was der Brite darin zu sagen hat, geht so vielen Menschen ans Herz.
Virales TikTok-Video zeigt rührendes Gespräch zwischen Vater und Tochter
"Als ich anfing, mit ihr darüber zu sprechen, hörte sie zwar zu, verlor aber die Hoffnung, weil sie an ihrer alten Schule fünf Tage die Woche gemobbt wurde", erklärte der dreifache Vater dem US-Magazin. Das sei aber nun vorbei.
Im Video ist der Grund dafür zu sehen. Davies fragt seine Tochter darin, wie sie reagieren würde, wenn jemand ihr Outfit nicht möge. "Ich würde sagen: 'Schon gut, ich trage das nicht für dich. Ich trage es für mich'", so das Kind.
Davies fragt sie daraufhin, was sie antworten würde, wenn jemand sagte: "Ich mag dich nicht." "Schon gut, ich liebe mich selbst", entgegnet die Sechsjährige.
Gegenüber Newsweek zeigte sich Davies aus diesem Grund zuversichtlich: "Jetzt antwortet sie ganz von selbst. Wir geben ihr keine Anweisungen. Was auch immer ich sage, sie antwortet einfach ganz natürlich."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/daviesdailydiaries