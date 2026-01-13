Mädchen wird von Mitschülern niedergemacht: Tipps ihres Vaters berühren so viele Herzen

Basingstoke (England) - Wie kann so etwas sein? Die kleine Serena aus Basingstoke in England wird mit ihren gerade mal sechs Jahren bereits kräftig von anderen Kindern niedergemacht. Selbst im Kindergarten soll es erste schwere Vorfälle gegeben haben - so schwere, dass sich die Kleine zeitweise vor ihrem eigenen Spiegelbild gefürchtet hat!

David Davies (62) versucht, seine Tochter Serena (6) nach dem Mobbing der anderen Kinder wieder aufzubauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/daviesdailydiaries

In einem Interview mit Newsweek berichtete ihr Vater diese Woche von den bedrückenden Vorfällen. So sagte David Davies (62): "Sie hat schon früh Anfeindungen erlebt (...). Im Kindergarten warf ein anderes Kind ein Spielzeug nach ihr, weil sie 'schielte'."

Dass Serena mit ihren englischen und philippinischen Wurzeln anders als die anderen Kinder aussieht, kam erschwerend hinzu, machte sie zusätzlich zur Außenseiterin.

Dennoch konnte ihr vergleichsweise alter Vater auch Positives berichten. Der 62-Jährige hat seine Tochter in den vergangenen Wochen und Monaten nämlich mit seinen Tipps und Tricks wieder aufgebaut.

Wie er das gemacht hat, ist unter anderem in einem viralen TikTok-Video zu sehen, das kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlicht wurde. Was der Brite darin zu sagen hat, geht so vielen Menschen ans Herz.