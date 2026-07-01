Frau fragt Oma nach ihrer glücklichsten Erinnerung: Die Antwort geht direkt viral

USA - Sie treffen sich gerne mal für ein Dreiergespräch - und lassen dabei zumindest teilweise die Kamera mitlaufen. Aus diesem Grund konnten Großmutter Ruth H. Kenler (90), Tochter Deborah (60) und ihre Enkeltochter Samantha aus den USA in diesem Monat einen viralen Hit auf TikTok landen. Auslöser war die Frage an Oma Ruth, welche ihre glücklichste Erinnerung sei - und natürlich ihre Antwort.

Großmutter Ruth H. Kenler (90, l.), ihre Tochter Deborah und ihre Enkeltochter Samantha saßen kürzlich für ein Gespräch zusammen. © TikTok/Screenshot/debkrevalincounseling

Treffpunkt Bett: Dort machten es sich die drei Generationen gemütlich, um schon bald ans Eingemachte zu gehen. In dem viralen Video weiß die Älteste der drei sofort, welche Zeit in ihrem Leben sie am glücklichsten gemacht hat: die hektischste Phase!

"Mein Mann steckte noch in der medizinischen Ausbildung, und ich kümmerte mich um drei Kinder unterschiedlichen Alters. Wir hatten nur sehr wenige finanzielle Mittel, und jeder Aspekt meines Lebens war sehr, sehr schwierig - aber es war so erfüllt und so glücklich", erklärt die 90-Jährige ihrer Tochter und ihrer Enkelin.

Deborah und Samantha sind beruflich beide Therapeutinnen und Beziehungsexpertinnen. Daher waren sie von dieser Antwort weniger überrascht als manch ein TikToker.

Mehr als 680.000 Klicks hat die für viele User überraschende Antwort erhalten. In einem Interview mit Newsweek ging Deborah, die mittlere Generation, nach diesem Erfolg noch ein wenig in die Tiefe.