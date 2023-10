Plötzlich kreuzt die Ex auf: Märchen-Hochzeit wird nach fieser Rache zum Fiasko

Wie sehr muss man jemanden hassen, dass man mit Fäkalien um sich wirft? Und doch musste ein Paar aus Bolivien am Tag ihrer Hochzeit genau diese Erfahrung machen, berichtet die Zeitung " New York Post ".

In der Fernsehsendung "Al Rojo Vivo", wo das Video zuerst ausgestrahlt wurde, sorgte der Fall für reichlich Gesprächsbedarf.

Die Kotwerferin sei eine "toxische Frau auf einer anderen Ebene", stellte die sichtbar aufgebrachte Fernsehmoderatorin Lourdes Stephen fest. Die Braut soll hingegen nach dem Ekel-Zwischenfall bei ihrer Hochzeit in den sozialen Netzwerken geschrieben haben, dass sie nun hoffe, dass die Ex ihres Mannes sie endlich in Frieden leben lässt, jetzt, wo sie sich gerächt habe.

In der Kommentarspalte auf YouTube sorgte der Zwischenfall indes für gemischte Reaktionen. "Du musst verstehen, dass es nichts gibt, was du tun kannst, wenn er dich nicht mehr liebt", schrieb ein User an die wütende Ex gewandt. "Sie braucht einen Psychiater", meinte ein Anderer.

Eine Nutzerin erklärte hingegen, dass man nicht wisse, was die Frau zu ihrer schändlichen Tat getrieben habe und welches Trauma sie durchlitten habe.

Ob das frisch vermählte Ehepaar den Fall zur Anzeige gebracht hat, ist nicht bekannt.