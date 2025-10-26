Wenn Wild die Straße kreuzt: So verhältst Du Dich richtig

Vorsicht, Wildwechsel! Wie man Unfälle vermeidet und was man tut, wenn's doch passiert.

Von Jan Berger

Deutschland - Wildschwein, Reh & Co werden besonders in der Dämmerung aktiv. Mit der bevorstehenden Umstellung auf die Winterzeit fällt die Gefahr eines Wildwechsels über die Straße mitten in den Berufsverkehr. Daher ist dies der angemessene Zeitpunkt, das richtige Verhalten bei einem drohenden Zusammenstoß zu verinnerlichen. Und die Maßnahmen, falls es doch passiert ist.

Wenn dieses Verkehrsschild auftaucht, ist besondere Vorsicht angebracht. (Symbolfoto) © pa/obs/HUK-COBURG Etwa 230.000 schmerzhafte Begegnungen zwischen Auto und Waldtier gibt es Jahr für Jahr in Deutschland. Die meisten ereignen sich im April sowie im Oktober und November. Im Herbst kommen wetterbedingt noch schlechte Sichtverhältnisse und rutschige Straßen hinzu. Somit ist eine erhöhte Aufmerksamkeit unerlässlich, besonders, wenn die Straße durch Wälder und Felder führt. Vor allem auch dann, wenn bereits Warnschilder oder Leitpfähle mit blauen Reflektoren am Straßenrand stehen. Der Fuß vom Gas ist angebracht, wenn schnelle Bewegungen am Straßenrand und reflektierende Augenpaare auf Wildtiere hindeuten. Der Abstand zum Vorausfahrenden ist ebenfalls zu beachten, weil auch dieser plötzlich bremsen könnte.

In dieser Situation darf man nicht ruckartig das Lenkrad verreißen, sondern sollte kontrolliert bremsen, abblenden und hupen. (Symbolfoto) © 123RF

Kontrolle über das Fahrzeug behalten

Im Herbst kommen noch schlechte Sichtverhältnisse und rutschige Straßen hinzu. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa Bei 100 km/h ist ein Zusammenstoß unausweichlich, bei 80 wird der Bremsweg auch schon gefährlich lang. Den Reflex, dem Hindernis auszuweichen, sollte man bei diesen Geschwindigkeiten tunlichst unterdrücken. Sonst droht ein Crash mit dem Gegenverkehr oder einem Baum. Das Wichtigste ist, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten, den Lenker fest- und die Spur zu halten. Beim kontrollierten Bremsen sollte auch der nachfolgende Verkehr bedacht werden. Oft bleiben die Tiere mitten auf der Straße stehen und starren gebannt ins Licht. Hier hilft es, das Fernlicht abzuschalten und zu hupen. Konntet Ihr den Zusammenstoß vermeiden, fahrt trotzdem langsamer. Denn viele Tiere sind in Gruppen unterwegs, es könnte Nachfolger geben.

Wenn es passiert: Ruhe bewahren!