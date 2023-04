Zurück aus dem Jenseits: Ein Tunnel, Licht, Geborgenheit ...

Dresden - Was passiert, wenn wir sterben? Vielleicht wissen es Menschen, die schon einmal auf der Schwelle zwischen Leben und Tod gestanden und eine Nahtoderfahrung gemacht haben ?

"Dann war da ein komisches Wechselspiel in mir", erinnert sie sich. "Ich wusste, wenn ich nicht bald Hilfe bekomme, sterbe ich gleich. Andererseits sagte mir eine innere Stimme: 'Nein, nicht Du bist es, die sterben wird.'"

Im Sommer 2004 war sie eines Vormittags hochschwanger allein zu Hause in ihrer Berliner Wohnung, als sich plötzlich die Plazenta löste.

Ihre Nahtoderfahrung beschreibt sie so: "Mein Bewusstsein war förmlich über den Körper hinaus geschossen. Ich war viel größer als meine 167 Zentimeter Körpergröße und schwebte über den Sanitätern, die unten über meinen blutenden Körper gebeugt waren. Ich konnte sogar durch Wände sehen und erblickte meinen Mann im Nebenraum, wie er hektisch telefonierte."

Mit der Ungewissheit stieg die Furcht: "Plötzlich wurde ich wie bei einem Tsunami von einer riesigen Welle der Angst überrollt. Ich hatte das Gefühl, ich stehe am Rand einer Klippe und der Boden unter meinen Füßen bröckelt. Etwas in mir stemmte sich mit aller Macht dagegen zu sterben."

Brekenfeld: "Dann fühlte ich eine organische, gold-orange Enge, als würde ich durch einen Tunnel in ein sehr, sehr helles Licht gezogen." © 123RF/nexusplexus

"Doch auf einmal war jegliche Angst verschwunden. Eine friedliche Stille lag in der Luft, so als würde die Zeit stillstehen und es weder Vergangenheit noch Zukunft geben", erinnert sie sich.

"Dann fühlte ich eine organische, gold-orange Enge, als würde ich durch einen Tunnel in ein sehr, sehr helles Licht gezogen. Ich folgte dem Sog gern zu etwas unglaublich Schönem, das alle Worte nicht ausreichend beschreiben können. Je näher ich kam, desto mehr wollte ich hin. Als ich förmlich in dieses Licht hineinschmolz, spürte ich eine absolute Geborgenheit, bedingungslose Liebe und ein Gefühl, zu Hause angekommen zu sein, wo ich wirklich hingehöre. Ich bin nicht religiös, aber vielleicht war ich mit etwas Göttlichem verbunden. Gleichzeitig lief mein Leben als Rückblick an mir vorbei und ich erlebte noch einmal alle Situationen, bei denen ich Menschen verletzt hatte. Bewusst oder unbewusst."

Wie sie wieder zurück in ihren Körper kam, weiß Christine Brekenfeld nicht: "Ich bin jedenfalls im Krankenhausbett aufgewacht und dachte: 'So ein Mist, jetzt bin ich wieder in diesem Körper.' Ich fror und hatte Schmerzen."