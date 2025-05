Kölner CSD rückt Trump-Politik und Anfeindungen in den Fokus

Köln - Bei der diesjährigen CSD-Parade in Köln will die queere Community gegen aus ihrer Sicht zunehmende Anfeindungen und die Folgen der US-Politik demonstrieren.

Der nächste "Christopher Street Day" (CSD) in Köln findet am 6. Juli 2025 statt. Er gilt als einer der größten in Europa. (Archivbild) © Roberto Pfeil/dpa

"Die Politik von Donald Trump hat weltweit Wirkung gezeigt", sagte Hugo Winkels, Vorstandsmitglied des Vereins Cologne Pride.

"Diversitätsprogramme werden teils weniger unterstützt oder sogar abgeschafft, das rechte Gedankengut nimmt mehr zu und die Feindlichkeit - und sogar der aufkommende Hass - wird immer größer."

Deshalb sei es umso wichtiger, bei der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) am 6. Juli Flagge zu zeigen.

Auch in Deutschland würden queere Menschen in sozialen Medien und auf offener Straße vermehrt angefeindet. Dies trage zu einer Spaltung der Gesellschaft bei.

Die CSD-Parade in Köln mit mehr als einer Million Besuchern gilt als eine der größten in Europa. Der Verein hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass sich mehrere amerikanische Unternehmen als Reaktion auf das veränderte politische Klima in den USA als Sponsoren zurückgezogen hätten.