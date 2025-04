27.04.2025 11:54 Queer-feindliche Attacke in Frankfurt: Fahndung nach zwei Männern

In der Großen Friedberger Straße in Frankfurt kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer queer-feindlichen Attacke, die Polizei fahndet nach zwei Männern.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Nach einer LGBTQ-feindlichen Attacke in der Frankfurter City fahndet die Polizei nach einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Die Frankfurter Polizei wurde in der Nacht zu Sonntag wegen einer queer-feindlichen Schlägerei alarmiert. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Der Angriff ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in der "Großen Friedberger Straße". Zwei Männer, 26 und 28 Jahre alt und laut Polizei "Angehörige der queeren Szene", waren dort gegen 0.54 zu Fuß unterwegs. Ein unbekannter Täter erkannte die beiden Fußgänger offenbar als zur LGBTQ-Community gehörend und beleidigte sie deshalb. "Der zunächst verbale Streit eskalierte", berichtete ein Sprecher. Der Unbekannte griff den 28-Jährigen an und traktierte ihn mit Schlägen und Tritten. LGBTQ Du bist bisexuell? Künstlerin gibt wichtigen Rat "Der 26-jährige Begleiter des Angegriffenen versuchte zu schlichten und wurde daraufhin ebenfalls von dem Täter angegangen", hieß es weiter. Ein Fahrradfahrer wurde auf die Situation aufmerksam und beteiligte sich ebenfalls an der queer-feindlichen Attacke, "indem er den 28-Jährigen mit der Hand ins Gesicht schlug". Beide Angreifer flohen vom Tatort. Die Polizei fahndet nach ihnen. LGBTQ-feindlicher Angriff in der Innenstadt: Polizei sucht Zeugen Die beiden Angreifer flohen, die Polizei fahndet nach ihnen und sucht Zeugen der Attacke in der "Großen Friedberger Straße". (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Zu dem ersten Täter, der zu Fuß unterwegs war, liegt diese Beschreibung vor:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

schwarze Haare Bei dem Angriff war der Mann mit einer weiß-beigen Jacke der Marke "The North Face", einer schwarzen Hose und einer schwarzen Basecap bekleidet. Der Fahrradfahrer trug einen gelb-beigen Hoodie, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker. Er hatte einen grauen Rucksack bei sich und fuhr ein weißes Mountainbike mit blauen Monturen. LGBTQ CSD-Saison in Sachsen-Anhalt beginnt: Hasskriminalität bleibt Problem Zeugen, die Hinweise zu dem LGBTQ-feindlichen Angriff in der Innenstadt geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975510100 bei der Frankfurter Polizei melden. Die "Große Friedberger Straße" gehört zwar nicht zum LGBTQ-Hotspot in der City der Mainmetropole, liegt aber in dessen Nähe: Die queeren Clubs und Bars konzentrieren sich im Bereich der "Allerheiligenstraße" unweit der "Konstablerwache".

