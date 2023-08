Das Liebes-Leben der Deutschen: Monogamie, Polyamorie oder Freundschaft plus?

München - Eine aktuelle Umfrage gibt Einblicke in die Beziehungspräferenzen der Deutschen.

Neue Beziehungsmodelle wie offene Ehen oder Polyamorie spielen in den Wunschvorstellungen von Partnerschaften der Deutschen keine annähernd so große Rolle wie in der öffentlichen Debatte. © Christophe Gateau/dpa

Während offene Ehen oder Polyamorie in der öffentlichen Debatte oft im Rampenlicht stehen, zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Erotik-Magazins "Playboy", dass diese alternativen Beziehungsmodelle in den Herzen der Deutschen keine so große Rolle spielen.

Die klassische Zweisamkeit ist demnach nach wie vor die bevorzugte Wahl für die Mehrheit der Deutschen. 73 Prozent der Befragten gaben an, in Monogamie leben zu wollen. 60 Prozent von ihnen leben bereits in dieser Art von Partnerschaft.

Zehn Prozent der Männer und Frauen bevorzugten ein Dasein als Single, welches für 30 Prozent gelebte Wirklichkeit ist.

Lediglich sieben Prozent sprachen sich für eine offene Zweierbeziehung oder Ehe aus. Ebenso teilten nur sieben Prozent der Befragten den Wunsch nach reinen Sex-Beziehungen oder dem Konzept von "Freundschaft plus".

Interessanterweise erachten nur zwei Prozent der Umfrageteilnehmer eine monogame Fernbeziehung als erstrebenswert, während sogar nur ein Prozent den Gedanken an Polyamorie, also mehr als eine Liebesbeziehung zur gleichen Zeit, hegt.