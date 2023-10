Demenz-Kranker hört im Auto bestimmtes Lied: Seine Reaktion rührt so viele zu Tränen

London (Großbritannien) - Demenz ist eine tragische Krankheit, die Familien tief erschüttern kann. Dass es selbst in jener schrecklichen Phase des Lebens immer wieder kleine Lichtblicke gibt, beweist ein Video aus dem Vereinigten Königreich.

Großvater Joe wird emotional, als er merkt, welches Lied seiner Enkelin im Auto spielt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/cherwebbmakeup

Cher Webb, die sich erfolgreich ein Make-up-Business in London aufgebaut hat, weiß, wie es sich anfühlt, wenn Angehörige aus dem engsten Familienkreis einen plötzlich nicht mehr erkennen.

Ihr Opa Joe leidet unter Demenz und kann sich nicht mehr an alles erinnern.

Eine Sache hat sich allerdings in sein Hirn merklich eingebrannt: die Musik vom amerikanischen Country- und Folk-Sänger John Denver, den man vor allem für den Song "Take Me Home, Country Roads" kennt.

Für Großvater Joe steht aber ein ganz anderes Lied auf der Top-Liste des Sängers - "Annie's Song". Der romantische Song, der im Juni 1974 veröffentlicht wurde, blieb mit seinen poetischen Zeilen für immer in Joes Kopf hängen - selbst als er Demenz bekam.

Enkelin Cher wurde dies bewusst, als sie den Hit eines Tages in ihrem Auto laufen ließ und ihr Opi neben ihr auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat.