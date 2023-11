Mann begleitet Ehefrau zum Haareschneiden: Was er dort tut, rührt die Friseurin zu Tränen

Scottsdale (USA) - Ein Mann aus Arizona zeigt, wie das berühmte Eheversprechen "In guten wie in schlechten Zeiten" ganz praktisch im Alltag zu leben ist. Mit seiner rührenden Geste begeistert der US-Amerikaner das Internet.

Beim Termin bei Friseurin Mariah schaut der Ehemann der Kundin zunächst aufmerksam zu. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/happyhairhouse

Der Mann besuchte im November zusammen mit seiner Ehefrau den Salon "Happy Hair House" im US-amerikanischen Scottsdale. Dort hatte die Seniorin einen Termin bei Besitzerin Mariah Dupont.

Doch nicht nur die Friseurin sollte an jenem Tag Hand anlegen - am Schluss hatte auch der besagte Mann Föhn und Bürste in der Hand.

Der Grund: Seine Frau ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu stylen. Die Muskelfunktion in ihren beiden Armen ging leider verloren.

Doch die Behinderung sollte die Rentnerin nicht davon abhalten, gestylt auszusehen und sich vor allem dadurch in der eigenen Haut wohlzufühlen - dieser Meinung war zumindest ihr Partner.

Deshalb wurde der Termin bei Mariah für ihn zur Lehrstunde.