Mann hat ein Geschenk für seine Schwiegereltern, ihre Reaktion ist unbezahlbar!

Leeds, der sich sein eigenes Immobiliengeschäft aufgebaut hat und nun Millionen verdiene, stamme aus einfachen Verhältnissen und sei in einem sozialen Brennpunktviertel in der Stadt Walsall aufgewachsen. Mit 16 verließ er die Schule.

Er rief den Makler an und zog das ursprüngliche Kaufangebot zurück und leitete alles für den Kauf des Traumhauses seiner Schwiegereltern in die Wege.

Drinnen wurde das Paar mit einem Blumestrauß, einer Flasche Champagner, Pralinen und einem Brief begrüßt. Außerdem bekamen Amandas Eltern on top noch einen Scheck über 30.000 Pfund (34.800 Euro) von ihrem Schwiegersohn geschenkt, die bei der Renovierung und Einrichtung des Hauses helfen sollen.

Für den großen Tag ließ Samuel Leeds das Haus mit einer riesigen Schleife wie ein Geschenk verpacken © Screenshot YouTube/Samuel Leeds

Leeds verriet auch, weshalb er so eine enge Verbindung zu seinen Schwiegereltern hat. Er und seine Frau Amanda, die aus einer traditionellen simbabwischen Familie stammt, lernten sich vor zehn Jahren bei einer Hochzeit kennen. Damals habe er all seinen Mut aufgebracht, sie nach ihrer Telefonnummer zu fragen.

Danach sei alles sehr schnell gegangen. Beide verliebten sich ineinander und beschlossen bald, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen.

Allerdings war Amandas Vater skeptisch, ob seine Tochter einen Mann aus einem anderen Kulturkreis heiraten sollte. Also schrieb Samuel Leeds einen Brief an Bornwell Machekanyanga und schickte diesen nach Simbabwe. Darin "flehte ich ihn an, mich wenigstens einmal zu treffen", sagte Leeds.

"Dann rief er mich erst an und flog danach hierher. Wir haben uns sofort verstanden und er gab uns seinen Segen. Am nächsten Tag habe ich Amanda einen Antrag gemacht und einen Monat später haben wir geheiratet", schwärmte er.