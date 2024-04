Vater von 26 Kindern hat zwei Frauen: "Wir arbeiten und schlafen zusammen"

Jasmine war bereits Mutter von zwei kleinen Kindern, als sie Mykal und Alicia kennenlernte. In der Ehe mit dem 49-Jährigen bekam sie noch mal acht weitere.

"Bei Jasmine hat es vom ersten Moment an gefunkt. Sie war großartig mit ihren beiden Kindern, und wir haben uns wirklich gut verstanden. [...] Sie ist ein so starker Mensch. Das hat mir an ihr gefallen", erzählte Alicia in einem Interview mit dem Mirror .

Vor ungefähr 14 Jahren nahm das Liebesleben der beiden Polizeibeamten dann eine unerwartete Wendung. Auf der Arbeit lernte Alicia Jasmine (35) kennen und begann, sie zu mögen. Die Beziehung zwischen ihnen schritt so weit voran, dass Alicia ihrem Mann eine polyamore Ehe vorschlug. Mykal fackelte nicht lang und willigte ein.

Alles begann vor 25 Jahren, als Mykal, während er eigentlich in einer anderen Beziehung war, seine erste Frau Alicia Coles (43) kennen und lieben lernte. Sie wurden schnell ein Paar, heirateten und bekamen acht Kinder.

Zwischen den Frauen herrsche angeblich keine Eifersucht. © Screenshot/Instagram/therealmykal

Mittlerweile lebt Mykal mit seinen zwei Frauen und einigen seiner Kinder unter einem Dach. Mit Alicia und Jasmine teilt er sich sogar ein Bett: "Ich muss darauf achten, dass ich mir für beide im Schlafzimmer gleich viel Zeit nehme, sonst würde sich die eine beschweren, dass ich der anderen mehr Aufmerksamkeit schenke."

Eifersucht sei laut den Frauen nicht im Spiel. "Als Jasmine bei uns einzog und schwanger wurde, fand ich es völlig in Ordnung, dass sie ein Baby mit Mykal bekam. Ich war überhaupt nicht eifersüchtig. Es fühlte sich ganz natürlich an", so Alicia.

So kam es auch häufiger vor, dass beide zur selben Zeit schwanger waren. "Alicia und ich waren dreimal zusammen schwanger [...]. Es war manchmal schwierig, weil so viele Hormone in unserem Haus herumflogen, aber wir haben es geschafft. Alicia und ich waren mehrmals zusammen beim Arzt, wenn wir zur gleichen Zeit zu den Untersuchungen gingen", erklärte Jasmine.