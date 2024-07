TikTok-Oma (63) und Ehemann (26) werden Eltern und enthüllen Baby-Geschlecht

Als pinkes Konfetti heraustritt, ist klar: Cheryl und ihr Quran bekommen ein Mädchen! Dabei fällt die 63-Jährige ihrem Mann überglücklich in die Arme. Das Video ist bereits mehr als 4,9 Millionen Mal aufgerufen worden. Viele User gratulierten dem Paar auf TikTok . So schrieb eine Userin: "Sie wird eine großartige Mutter sein."

In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie beide umringt von Familie und Freunden auf einer Wiese stehen und eine Gender-Reveal-Konfetti-Kanone platzen lassen.

Seit September 2021 ist das Paar verheiratet. © Screenshot/Instagram/therealoliver6060

Deshalb haben sich beide für eine Leihmutterschaft entschieden, obwohl sie erst große Zweifel hatten. "Wir bevorzugen eine Leihmutterschaft, aber wir haben viele Menschen gesehen, die lange nach der Geburt des Kindes in rechtliche Komplikationen verwickelt waren", erzählten die Eheleute damals in einem Interview.

Obwohl Cheryl bereits sieben Kinder und ganze 17 Enkelkinder hat, wollte sie gemeinsam mit Quran eigenen Nachwuchs haben. Im Mai haben die beiden US-Amerikaner erfahren, dass sie Eltern werden.

Ob es wohl bei einem Kind bleiben wird? In einem weiteren Video auf TikTok deutete Cheryl an, dass sie sich mehr Nachwuchs vorstellen könnte: "Die Tatsache, dass wir ein Mädchen bekommen, macht mich total nervös. Ich möchte am liebsten noch eins."