"Sugar Mama" (36) zahlt ihrem Partner (27) fast alles: "Ich liebe es, mich um Männer zu kümmern"

Kara Miller (36) mit ihrem Freund Daniel (27). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sugarmamakara

Nachdem Kara sich im April 2019 von ihrem Ehemann, mit dem sie vier Jahre verheiratet war, scheiden ließ, wollte die 36-Jährige liebestechnisch neues Terrain betreten. Schon immer mochte sie es, Männern besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

So kam es, dass sie sich nur drei Monate nach ihrer Trennung bei der Datingplattform "Bumble" anmeldete. Recht schnell lernte Kara Daniel kennen, die beiden verliebten sich ineinander. Doch der 27-Jährige stellte Anforderungen und das gefiel Kara. "Ich liebe es, mich um Männer zu kümmern", erzählte die US-Amerikanerin "NeedToKnow.uk".

Als "Sugar Mama", wie sie ich selbst bezeichnet, will sie ihrem Daniel jeden Wunsch von den Augen ablesen. "Er ist mein einziges Sugar Baby. Ich habe ihm auch 10.000 Dollar [umgerechnet rund 9200 Euro, Anm. d. Red.] in bar gegeben, weil er so nett ist", so Kara. Zudem hat das Paar bezüglich der Finanzen sogar einen "Jahresvertrag mit besonderen Bedingungen" abgeschlossen.

Ob teure Klamotten, schicke Uhren oder luxuriöse Autos - um Daniel bei Laune zu halten, bezahlt seine "Sugar Mama" ihm fast alles. Zuletzt bekam der junge Mann einen gebrauchten BMW im Wert von umgerechnet circa 13.800 Euro geschenkt.