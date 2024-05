Swipe, Match, Love? Das harte Geschäft des Online-Datings mit Behinderungen

Leipzig - Ob Tinder, Lovoo oder Bumble: Dating-Apps gibt es nicht nur reichlich, sie werden auch gern genutzt. Unter anderem von Kai Bosch (27). Er hat eine Behinderung und berichtet in der MDR-Sendung "Selbstbestimmt" von seinen Erfahrungen im Online-Dating.

Der 27-Jährige ist Stotterer und Tetraspastiker. Das bedeutet, dass er mit spastischen Lähmungen an Armen und Beinen zu kämpfen hat.

Tan Caglar (44) kam mit einer Rückenmarkserkrankung zur Welt und ist deshalb seit seinem 25. Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen. (Archivbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Er erstellt sich zwei Profile auf einem Dating-Portal. Auf einem ist erkennbar, dass er im Rollstuhl sitzt, auf dem anderen nicht.

Das Ergebnis ist überraschend, denn entgegen den Erwartungen bekam Tan auf dem Profil, wo er mit Rollstuhl abgebildet war, mehr Matches und wurde auch öfter angeschrieben.

"Ich hab vorher ehrlich gesagt gedacht, es wird mit Rollstuhl weniger Kontakt geben", gesteht er.

Eszter Bodnár hat ebenfalls gute Erfahrungen mit dem Dating im Internet gemacht, denn sie lernte ihren Partner dort kennen. Sie führte ein sehr aktives Leben, bevor die Nervenkrankheit Ataxie bei ihr ausbrach und sie an den Rollstuhl fesselte.



Auf der Seite "Handicap Love" fand Eszter ihre Liebe, Patricia ist bei der Dating-Seite für Menschen mit Behinderung noch zwiegespalten: "Irgendwie habe ich die Hoffnung, dass ich über Tinder oder Lovoo jemanden finde."

Grundsätzlich sei sie aber nicht abgeneigt, auch auf diesem Dating-Portal ihr Glück zu versuchen.

Die gesamte Folge "Selbstbestimmt: No swipe - no date? fragt Tan Caglar" könnt Ihr Euch in der Mediathek ansehen.