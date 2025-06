Was trägt der Teufel? Dieser Kultfilm mit Meryl Streep hat ausgedient

Die Fußball-EM der Frauen steht bevor. Waren unsere Damen jahrelang in Europa die Nummer eins, hat die Konkurrenz aus Frankreich, England und Spanien zuletzt stark investiert und Strukturen verändert. Die Dokumentation WE RISE: Frauen. Fußball. Zukunft zeigt auf, was wir besser machen müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

17.15 Uhr, ZDF