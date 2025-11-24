Irre Lotto-Serie geht weiter: Schon wieder Millionengewinn im Ländle
Von Kathrin Löffler, Jonas Reihl
Stuttgart - Erst vor wenigen Tagen konnten zwei Glückspilze aus Baden-Württemberg eine Millionen-Summe beim Eurojackpot einheimsen. Nun gibt es einen weiteren Gewinner.
Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mitteilte, hat ein Spieler oder eine Spielerin aus Baden-Württemberg am Samstag in der Ziehung "6aus49" abgeräumt.
Der oder die Glückliche gewann insgesamt 1.126.226,50 Euro.
Um wen es sich genau handelt, teilt das Unternehmen nicht mit.
Zuletzt hatte es auffällig viele Lotto-Gewinner aus Baden-Württemberg gegeben: Allein 2025 hat Lotto Baden-Württemberg bereits über 20 Millionengewinne verzeichnet.
