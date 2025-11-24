Irre Lotto-Serie geht weiter: Schon wieder Millionengewinn im Ländle

Stuttgart - Erst vor wenigen Tagen konnten zwei Glückspilze aus Baden-Württemberg eine Millionen-Summe beim Eurojackpot einheimsen. Nun gibt es einen weiteren Gewinner.

Rund 1,1 Millionen Euro hat ein Tipper aus Baden-Württemberg beim Spiel "6aus49" einheimsen können. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mitteilte, hat ein Spieler oder eine Spielerin aus Baden-Württemberg am Samstag in der Ziehung "6aus49" abgeräumt.

Der oder die Glückliche gewann insgesamt 1.126.226,50 Euro.

Um wen es sich genau handelt, teilt das Unternehmen nicht mit.