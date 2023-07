Deutscher Eurojackpot-Millionär sorgt für besondere Bestmarke

Münster/Frankfurt am Main - Ein Mal mehr durfte sich bei der jüngsten Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag ein deutscher Tipper über einen Millionengewinn freuen. Damit machte er aber nicht nur sein Konto mächtig prall, sondern stellte eine denkwürdige Bestmarke auf.

Am vergangenen Freitag wurde der bereits 250. deutsche Eurojackpot-Millionär gekürt. © Eurojackpot/WestLotto

Mit den Gewinnzahlen 10-16-34-36-49 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 7 hätte die höchste Gewinnklasse erreicht werden können. Doch das gelang auch in dieser Ziehung nicht. Dennoch freuten sich am Ende ein Glückspilz aus dem Raum Frankfurt am Main sowie ein finnischer Spieler, die sich immerhin Gewinnklasse II sichern konnten.

Mit den von ihnen getippten Ziffern sicherten sie sich immerhin rund 1,2 Millionen Euro, die sicherlich für einige knallende Korken gesorgt haben dürften. Der deutsche Eurojackpot-Millionär durfte zudem eine ganz besondere Bestmarke für sich beanspruchen.

Mit seinem Gewinn wurde er zum mittlerweile 250. Millionär, den der Eurojackpot hervorbrachte. Zwar gab es dafür weder einen Extra-Bonus noch eine hübsche Plakette. Dennoch wurde im Rahmen der Bekanntgabe durch WestLotto deutlich, wie viel Glück wir Deutschen in Sachen Lotterie zu haben scheinen.

Denn während Deutschland seit der Einführung der Lotterie im Jahr 2012 mit jüngst 250 Eurojackpot-Millionären weit vorne auf Platz eins liegt, wird Rang zwei von Finnland belegt (52 Millionengewinner). Das Podium komplettiert dabei Dänemark (32).