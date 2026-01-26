Glückspilze stammen aus NRW: Lotto-Gewinner knacken Millionen-Jackpot

Zwei Lotto-Spieler aus NRW sind jetzt Millionäre – sie knackten als Einzige bundesweit den Jackpot. Was über ihren Weg zum Gewinn bekannt ist.

Von Oliver Auster

Münster - Bei der Lotto-Samstagsziehung von "6aus49" haben zwei Tipper aus Nordrhein-Westfalen bundesweit als Einzige den Jackpot geknackt.

Wie "WestLotto" mitteilte, gewannen die Lotto-Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Raum Bochum jeweils 8.826.469,20 Euro.

Der Neu-Millionär aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte seinen Spielauftrag im Internet abgegeben. Er nahm mit nur einer Tippreihe teil.

Der Bochumer Gewinner hatte zwölf Tippreihen abgegeben.

Beide hatten die Gewinnzahlen 1, 7, 28, 32, 47 und 49 sowie die passende Superzahl 1.

© Inga Kjer/dpa

