Glückspilze stammen aus NRW: Lotto-Gewinner knacken Millionen-Jackpot

Münster - Bei der Lotto-Samstagsziehung von "6aus49" haben zwei Tipper aus Nordrhein-Westfalen bundesweit als Einzige den Jackpot geknackt.

Zwei Lotto-Spieler aus NRW sind jetzt Millionäre – sie knackten als Einzige bundesweit den Jackpot. © Inga Kjer/dpa

Wie "WestLotto" mitteilte, gewannen die Lotto-Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Raum Bochum jeweils 8.826.469,20 Euro.

Der Neu-Millionär aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte seinen Spielauftrag im Internet abgegeben. Er nahm mit nur einer Tippreihe teil.