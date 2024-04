Sechs Richtige plus Superzahl: Sachse gewinnt bei Glücksspiel Millionen

Görlitz - Millionen gehen an einen Lotto-Spieler aus dem Landkreis Görlitz . Er war der einzige Spieler, der in der Samstagsziehung vom 13. April den Jackpot knackte. Die Summe: 4.697.022,90 Euro!

Ein Sachse aus dem Landkreis Görlitz gewann beim Sachsenlotto mehr als 4,5 Millionen Euro. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/meteoropata//Oliver Dietze/dpa

Dies gab Sachsenlotto am heutigen Montag bekannt. Der Görlitzer gewann mit 12 Feldern und der Teilnahme an den Zusatzlotterien "Spiel 77 und SUPER 6".

Laut Sachsenlotto gab der Spieler seinen Schein noch am Ziehungstag anonym in einer Annahmestelle im Landkreis für zwei Ziehungen in Folge ab.

Dies sei der sechste Sachsenlotto-Millionengewinn im Jahr 2024, so der Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH Frank Schwarz.