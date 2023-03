Grüne Wäsche: Lufthansa bekommt Ärger für dieses Werbeplakat

Die deutsche Fluggesellschaft ist momentan nicht ganz so grün, wie sie eigentlich vorgibt zu sein. © Fotomontage: dpa/Christoph Soeder//dpa/PA Media/Asa

Auf dem Bild ist ein halbes Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft sowie ein halber Globus zu erkennen. Erst einmal recht unspektakulär.

Was die Advertising Standards Authority (ASA) allerdings wirklich erzürnte, war der Werbeslogan "Connecting the world. Protecting its future." ("Die Welt verbinden. Ihre Zukunft schützen.").

Der Spruch ist laut den Behörden irreführend und könnte falsch verstanden werden. Der veröffentlichte Bericht kritisiert, dass die Lufthansa suggeriert, ab sofort umweltfreundlich zu fliegen.

Die eingeleiteten grünen Initiativen hin zu weniger CO2-Ausstößen zeigen laut der ASA allerdings erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten erste sichtbare Ergebnisse und entsprechen damit nicht der aktuellen Realität.

Das Unternehmen will erst im Jahr 2050 vollständig klimaneutral werden.

Die Fluggesellschaft widerspricht den Anschuldigungen der Behörde und glaubt nicht daran, dass Verbraucher die Botschaft falsch verstehen könnten. Laut der Lufthansa will man Konsumenten lediglich auf die Bemühungen des Unternehmens zur Reduzierung der Folgen des Fliegens hinweisen.