Notfall an Bord bei Lufthansa-Flug: Maschine nach Köln umgeleitet

Frankfurt am Main - Ein medizinischer Notfall an Bord einer Lufthansa-Maschine sorgte am Freitag für eine ungeplante Landung des Flugzeugs am Flughafen Köln/Bonn.

Wegen eines Notfalls an Bord musste eine Boeing 747 der Lufthansa am Freitag ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen. (Archivbild) © Hannes Albert/dpa-Pool/dpa

Der Flug LH418 war gegen 14 Uhr am Frankfurter Flughafen gestartet, wie die Lufthansa am Samstag mitteilte.

Demnach sollte die Boeing 747 mit 336 Fluggästen und 19 Crew-Mitgliedern an Bord zum Airport Washington Dulles in den USA fliegen - doch dann kam alles anders!

Die Maschine musste "aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord nach Köln/Bonn ausweichen", erklärte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Nach der Landung wurde die betroffene Person "unverzüglich medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht", hieß es weiter.

Um welche Art von Notfall es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. Auch die Frage, ob es sich um einen Fluggast oder ein Crew-Mitglied handelt, wurde nicht beantwortet.

Von Köln aus konnte die Boeing ihren Flug in die USA allerdings nicht mehr fortsetzen: "Da aus zeitlichen Gründen kein Treibstoff abgelassen werden konnte, erfolgte die Landung mit erhöhtem Gewicht." Dadurch kam es zu technischen Problemen bei dem Flugzeug, der Flug wurde annulliert.