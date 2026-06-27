Notfall an Bord bei Lufthansa-Flug: Maschine nach Köln umgeleitet

1.336 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Alarm an Bord eines Lufthansa-Flugzeugs: Eine Boeing 747 musste am Freitag nach dem Start in Frankfurt am Main ungeplant am Airport Köln/Bonn landen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein medizinischer Notfall an Bord einer Lufthansa-Maschine sorgte am Freitag für eine ungeplante Landung des Flugzeugs am Flughafen Köln/Bonn.

Wegen eines Notfalls an Bord musste eine Boeing 747 der Lufthansa am Freitag ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen. (Archivbild)
Wegen eines Notfalls an Bord musste eine Boeing 747 der Lufthansa am Freitag ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen. (Archivbild)  © Hannes Albert/dpa-Pool/dpa

Der Flug LH418 war gegen 14 Uhr am Frankfurter Flughafen gestartet, wie die Lufthansa am Samstag mitteilte.

Demnach sollte die Boeing 747 mit 336 Fluggästen und 19 Crew-Mitgliedern an Bord zum Airport Washington Dulles in den USA fliegen - doch dann kam alles anders!

Die Maschine musste "aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord nach Köln/Bonn ausweichen", erklärte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage. Nach der Landung wurde die betroffene Person "unverzüglich medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht", hieß es weiter.

Lufthansa: Ferienstart steht kurz bevor, so sieht laut Lufthansa die Lage beim Treibstoff diesen Sommer aus
Lufthansa Ferienstart steht kurz bevor, so sieht laut Lufthansa die Lage beim Treibstoff diesen Sommer aus

Um welche Art von Notfall es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt. Auch die Frage, ob es sich um einen Fluggast oder ein Crew-Mitglied handelt, wurde nicht beantwortet.

Von Köln aus konnte die Boeing ihren Flug in die USA allerdings nicht mehr fortsetzen: "Da aus zeitlichen Gründen kein Treibstoff abgelassen werden konnte, erfolgte die Landung mit erhöhtem Gewicht." Dadurch kam es zu technischen Problemen bei dem Flugzeug, der Flug wurde annulliert.

"Die Fluggäste wurden betreut, per Bus zurück nach Frankfurt gebracht und umgebucht", schloss der Lufthansa-Sprecher seinen Bericht ab und ergänzte noch: "Die Sicherheit unserer Fluggäste und Crew hat für uns oberste Priorität."

Titelfoto: Hannes Albert/dpa-Pool/dpa

Mehr zum Thema Lufthansa: