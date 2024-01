Lufthansa muss mehrere Strecken einstellen: Auch Dresden und Leipzig betroffen?

Wegen Problemen an den Triebwerken von A320neo-Flugzeugen der Lufthansa kommt es zu Streckeneinstellungen. © PR/Lufthansa

Zuerst berichtete der Aerotelegraph am gestrigen Donnerstag, dass die Flüge von München nach Leipzig ab 31. März nicht mehr angeboten würden.

Kurz darauf vermeldete Frankfurtflyer, dass es nicht mehr von München nach Dresden gehen würde. Ein Termin wurde nicht genannt. Es hieß lediglich, dass es "im Sommer" so weit sei.

TAG24 hat bei der Airline nachgefragt. Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, dass das Unternehmen entschied, "einige Verbindungen zum Beginn des Frühjahrs 2024 zu streichen bzw. auszusetzen". Es seien Strecken, "die in den letzten Monaten keine positive wirtschaftliche Entwicklung gezeigt haben". Es gab also zu wenige Passagiere in den Fliegern.

Intern besprochen wurde die Verbindung von München nach Leipzig ab 31. März. "Lufthansa bedauert diese Entscheidung", so der Sprecher gegenüber TAG24. Dresden stehe weiterhin im Flugplan.

Zuvor in dieser Woche war bereits bekannt geworden, dass die Verbindung zwischen Frankfurt und Linz eingestellt wird. Norbert Draskovits, der Chef des österreichischen Flughafens, dazu: "Wir haben versucht, das Aussetzen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln abzuwenden, müssen aber leider zur Kenntnis nehmen, dass dies nicht möglich war."

Als Lufthansa-Tochter war Air Dolomiti zweimal täglich auf der Verbindung unterwegs. Nun werden die Maschinen vom Typ Embraer E195 und E190 auf anderen Strecken gebraucht.