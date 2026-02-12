Lufthansa-Streiks haben begonnen: "Umfangreiche Flugstreichungen"

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa haben die angekündigten Streiks der Piloten und Flugbegleiter begonnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo in der Nacht.

Zwei Passagiere schauen auf eine Anzeigetafel mit annullierten Flügen am Frankfurter Flughafen: Die angekündigten Streiks bei der Lufthansa haben begonnen. © Hannes P. Albert/dpa

Wegen der ganztägigen Arbeitsniederlegungen können hunderte Jets der größten Airline am Donnerstag nicht starten. Eine genaue Zahl der gestrichenen Verbindungen nannte das Unternehmen zunächst nicht, es wurden aber "umfangreiche Flugstreichungen" angekündigt.

Auf den Abflugplänen größerer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur ganz vereinzelte Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen.

Lufthansa hat angekündigt, im großen Umfang elektronische Umbuchungen anzubieten. Erst für den Freitag rechnet die Airline wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

Die rund 4800 Piloten der Lufthansa und der Lufthansa Cargo streiken für höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebs- und Übergangsrenten. Hierzu liegt schon seit dem Herbst eine Urabstimmung der Mitglieder vor, die mit deutlicher Mehrheit für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt haben. Von einem Streik hatte die Gewerkschaft in den letzten Monaten abgesehen.